Duitsland mede dankzij goal Robin Gosens ruim langs Letland

Löw liet zijn team in een soort van 3-4-3 opstelling spelen, zoals hij ook wereldkampioen Frankrijk in de eerste groepswedstrijd op 15 juni in München wil gaan bestrijden. Joshua Kimmich en Gosens waren de flankspelers en Gündogan en Toni Kroos de centrale middenvelders. De voorhoede bestond uit Kai Havertz, Müller en Gnabry. De defensie werd gevormd door het drietal Matthias Ginter/Mats Hummels/Antonio Rüdiger.

Op de dag van de wedstrijd was het doorgaan van het duel nog lange tijd onzeker door een coronageval bij Letland, tegenstander van Oranje in de WK-kwalificatie. Zondag viel een coronatest bij één van de spelers positief uit. Een dag later waren alle testen van de voetballers en begeleiders van Letland negatief. Ook de positief bevonden speler had een negatief testresultaat, maar moest sowieso in quarantaine blijven, evenals de persoon met wie hij in nauw contact was geweest. Uiteindelijk gaven de Duitse autoriteiten toestemming om de oefeninterland in Düsseldorf te laten doorgaan.