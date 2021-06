Een stampvol stadion in Boedapest: zó ziet één man het graag

Toch geen opponent uit groep des doods: Oranje treft zondag Tsjechië in achtste finale

23 juni Oranje moet het in de achtste finales van het EK voetbal opnemen tegen Tsjechië. De strijd om een plek bij de laatste acht wordt aanstaande zondag om 18.00 uur in een volle Puskás Aréna (67.000 plekken) in Boedapest afgewerkt. De KNVB verwacht zeker 15.000 Nederlanders in de Hongaarse hoofdstad.