EK-finalekoorts in Nederland: Melvin en Donatella klaar voor Engeland-Italë: ‘Keep calm and carry on’

EK VoetbalDe een komt uit Engeland, de ander uit Italië: Melvin Chambers uit Den Ham en Donatella Simonetti uit Enschede. Beiden zitten zondagavond voor de tv. Voor Chambers is het de tweede keer dat hij zijn land in de finale ziet. De vorige keer, in 1966, ontkwam hij ternauwernood aan een rondvliegend mes. „Mijn motto is niet voor niets: ‘Keep calm and carry on’.”