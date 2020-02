EK-kaarten Duitsland-Frankrijk en finale meest gewild

In totaal zijn er meer dan 28 miljoen kaarten aangevraagd voor het evenement dat in twaalf landen, waaronder Nederland, wordt gehouden. Nooit eerder was de interesse voor een EK zo groot, meldt de UEFA. In de eerste verkoopfase waren afgelopen zomer 19,3 miljoen tickets aangevraagd, bij de tweede fase in december nog eens 8,9 miljoen.



Daarmee is de interesse nu al twee keer zo groot als voor het EK van 2016 dat in Frankrijk werd gehouden. In totaal zijn er 'slechts' 2,5 miljoen kaarten beschikbaar. In april volgt nog een verkoopronde voor de landen die zich via de play-offs nog moeten kwalificeren.