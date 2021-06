EK kort | Ajax maakt statement met kruisen Amsterdam in kleuren regenboog

Modric laat Kroatië met wondergoal ontsnappen: ‘We zijn weer gevaar voor elke tegenstan­der’

0:09 Sterspelers Luka Modric en Ivan Perisic hebben Kroatië in Glasgow naar de achtste finales van het Europees kampioenschap voetbal geleid. De spelers van respectievelijk Real Madrid en Internazionale maakten de twee treffers na rust in de 3-1-overwinning op Schotland, waardoor Kroatië als nummer twee uit groep D verder speelt. Schotland is met 1 punt uitgeschakeld.