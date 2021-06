EK kort | Bondscoach Tsjechen: ‘Oranje favoriet, maar we kunnen ze verrassen’

Mancini wil zijn spelers teleurstel­ling besparen: komt derde keeper in actie tegen Oostenrijk?

24 juni Het was een opvallend moment bij de wedstrijd tussen Italië en Wales. Bondscoach Roberto Mancini wisselde de Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma in de 89e minuut voor Salvatore Sirigu. De veteraan mocht een paar minuten in het doel staan. Achteraf bleek dat deze wissel niet op zichzelf stond. Mancini heeft het tot zijn persoonlijke missie gemaakt om alle Italiaanse spelers speeltijd te gunnen dit toernooi.