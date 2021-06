EK kort | Chiellini hervat groepstraining Italië, twee Fransen geblesseerd tijdens training

De klik tussen Malen en Memphis: ‘We passen goed bij elkaar’

23 juni Bij Oranje is na de poulefase op het EK de knop omgezet. Dag voetballen met een vangnet. Hallo knockout-format en alles-of-niks. In die sfeer laait ook de spitsendiscussie weer op. Donyell Malen (22) aast op de plek van Wout Weghorst, zondag bij de achtste finale in Boedapest.