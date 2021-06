EK kort | Smerige tackle kost Besedin rest van het EK, Engeland zonder fans naar Rome

Spanje meldt zich bij EK-favorieten na magistraal duel met veerkrach­tig Kroatië

28 juni Na de gouden generatie van tien jaar geleden, die twee EK’s en een WK op rij won, was Spanje er niet meer in geslaagd de kwartfinales van een eindtoernooi te bereiken. In een van beide kanten magistraal duel met Kroatië (3-5) melden de Spanjaarden zich nu bij de favorieten van dit EK.