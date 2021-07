EK kort | Spinazzola en Mertens geopereerd, Maguire vol vertrouwen tegen Denemarken

EK Podcast | ‘Fascine­rend, die lobby rond Henk ten Cate’

1 juli In een nieuwe aflevering van onze EK Podcast bespreekt onze verslaggever Sjoerd Mossou met presentator Etienne Verhoeff de kwartfinalisten. Wie viel er op? Wie is de dark horse? En wat kan het al uitgeschakelde Oranje leren van de ploegen in de kwartfinale?