EK kort | Tsjechië later naar Boedapest na technische problemen met vliegtuig

Haalt de aanvoerder van Tsjechië de EK-kraker tegen Oranje?

15:51 Voor voetballer Vladimir Darida van Tsjechië is het onzeker of hij kan meespelen in de wedstrijd in de achtste finales zondag tegen Nederland. De aanvoerder van de Tsjechen deed in de laatste training in Praag niet mee vanwege een blessure.