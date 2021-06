EK kort | Twee Fransen raken geblesseerd tijdens training, Duitse fans niet welkom op Wembley

EK Podcast | ‘Frank de Boer heeft een gouden pik’

7:02 De tegenstander van Oranje in de achtste finales is bekend: Tsjechië. Niet een team uit de poule des doods, maar een ‘Oekraïne plus’. Zo omschrijft Oranje watcher Sjoerd Mossou de Tsjechen in een nieuwe aflevering van onze EK Podcast. En daarmee ligt de weg naar de halve finale voor het Nederlands Elftal redelijk op.