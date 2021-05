EK Podcast | ‘De eerste ronde wordt wel een beproeving voor de mensen’

In de EK Podcast worden tal van zaken besproken. Zo komt de merkwaardige bekendmaking van de definitieve selectie van Oranje ter sprake. De KNVB besloot eerder deze week via sociale media de namen per linie bekend te maken. Dat zorgde voor de nodige verbazing.



Verder hebben Mossou, Wijffels en Gouka het over de samenstelling van de selectie en over het te hanteren systeem. Bondscoach Frank de Boer lijkt tijdens het EK voor een 3-5-2-systeem te kiezen. ,,Hij wil dat blijkbaar al in de poule gaan doen, ondanks de beperkte tegenstand", zegt Mossou, die vindt dat duidelijk te zien is dat De Boer zo vlak voor het Europees kampioenschap nog zoekende is.