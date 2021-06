EK Podcast | ‘Dit Oranje zou best een aardig elftal kunnen worden

In een nieuwe aflevering van onze EK Podcast staan onze verslaggevers Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels uitgebreid stil bij de spectaculaire overwinning (3-2) van het Nederlands elftal tegen Oekraïne. De presentatie is in handen van Etienne Verhoeff.