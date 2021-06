EK Podcast | ‘Er zijn nog te veel vraagtekens rondom Oranje’

Schot Billy Gilmour test positief en mist cruciaal duel met Kroatië

21 juni De Schotse middenvelder Billy Gilmour mist morgen het cruciale EK-duel met Kroatië. De Schotse voetbalbond meldde vanmorgen in een statement op de website dat de middenvelder, vrijdagavond tegen Engeland nog uitblinker, afgelopen weekeinde positief heeft getest op corona. Gilmour zit inmiddels in quarantaine. Dat duurt in Groot-Brittannië tien dagen.