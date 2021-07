EK Podcast | ‘Fascinerend, die lobby rond Henk ten Cate’

Van der Vaart fileert wissel De Boer: ‘Dat doe je toch niet?!’

28 juni Frank de Boer krijgt de wind van voren nadat hij Donyell Malen wisselde in de achtste finale van het EK tegen Tsjechië. Nederland stond op dat moment met tien man na een rode kaart van Matthijs de Ligt. De stand was 0-0, maar uiteindelijk verloor Oranje met 0-2. ,,Hij had nooit Malen eraf moeten halen", zei Wesley Sneijder bij de NOS over de wissel van De Boer.