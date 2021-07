EK Podcast | ‘Ik heb het gevoel dat Louis van Gaal wel bondscoach wil worden’

Britse media spreken bij Engeland van omgekeerde wereld: ‘Twee duels af van onsterfe­lijk­heid’

4 juli Ronkende koppen vol chocoladeletters: na de eclatante zege van Engeland in Rome op Oekraïne in de kwartfinale van EK komen de Britse Sunday Papers superlatieven tekort. Met de halve finale (tegen Denemarken) en eventuele eindstrijd in het ‘eigen’ Wembley op komst, pakken de Engelse kranten vanmorgen uit. ‘Voetbal komt nu écht thuis.’