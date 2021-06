EK Podcast | ‘Ik krijg toch een Wales-België-gevoel bij Nederland - Tsjechië’

VIDEO Waarschu­wing aan Oranjefans: bewaar homopro­test voor in het stadion

24 juni Amnesty International hoopt dat Oranjesupporters dit weekend in de Puskás Arena massaal met de regenboogvlag zwaaien. Tegelijk is er een waarschuwing: doe in de straten van Boedapest een beetje voorzichtig. ,,Het kan gevaarlijk zijn.”