EK Podcast | ‘Mancini heeft van Italië een vriendenploeg gemaakt’

Vanavond is het dan zover: de finale van het EK. Op Wembley treffen Italië en Engeland elkaar voor de Europese titel. Een stadion gevuld met vooral Engelsen en 1000 Italianen. In de op een na laatste EK Podcast nemen verslaggever Sjoerd Mossou en presentator Etienne Verhoeff de kracht van Italië door. De vriendenploeg die ongeslagen is sinds Mancini ermee aan de slag ging. Voor Nederland is het vanavond ook een historische avond. Bjorn Kuipers is de eerste Nederlandse scheidsrechter die een finale van een eindtoernooi mag leiden.