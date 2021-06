EK Podcast | ‘Niet de EK-finale, maar een rondvaart door de grachten moet het doel zijn’

Feyenoor­der Kökcü in voorselec­tie Turkije, Poolse spits Piatek mist EK door gebroken enkel

14 mei Orkun Kökcü en Halil Dervisoglu zitten in de voorlopige selectie van Turkije voor het EK voetbal. De 20-jarige middenvelder van Feyenoord is al een tijdje een vaste waarde in de groep van bondscoach Senol Günes en speelde inmiddels drie interlands. Dervisoglu (21) wacht nog op zijn debuut in de nationale ploeg.