EK Podcast | ‘Ook Claudio Ranieri wil wel op het lijstje van de KNVB’

Mancini en Vialli, kameraden op Italiaanse bank: ‘Voetbal is geen oorlog, maar een spel dat je speelt met vrienden’

6 juli Italië - Spanje is vanavond de eerste halve finale op het EK. Een kraker die bol staat van rivaliteit, maar óók een onderonsje van goede bekenden. Het is het vierde Europese eindtoernooi op een rij dat de landen elkaar treffen. Slaat bij Spanje de opgeleefde spits Morata toe? Of krijgt het Italiaanse sprookje op de trainersbank een vervolg?