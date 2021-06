EK Podcast | ‘Strafschoppen oefenen met camera's erbij, zou ik niet doen’

Oekraïne klopt Noord-Ier­land in aanloop naar duel met Oranje

3 juni In de voorbereiding op het EK heeft Oekraïne, tegenstander van Oranje in de groepsfase, gewonnen van Noord-Ierland. Het duel in Dnipro eindigde in 1-0. De treffer kwam in de 10de minuut op naam van Oleksandr Zoebkov.