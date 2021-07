Engeland overwint nationale obsessie en bereikt voor het eerst finale sinds 1966

Door Sjoerd Mossou



Je hebt van die avonden dat de geschiedenis al in de lucht hangt, nog ruim voordat de tijd zijn werk heeft kunnen doen. Woensdag was typisch zo’n avond, zwaarbeladen door de 55 jaar die eraan vooraf ging, uitmondend in een volksfeest zoals je het zelden ziet.



Gillend en huilend vielen mensen over elkaar heen na de beslissende 2-1 van Harry Kane, overal op de tribunes van Wembley. Het leek wel een wervelstorm, een wilde groepsdans van rondslingerende ledematen, tot hoog in de nok van het immense stadion.

Volledig scherm De Engelse fans gaan uit hun dak na de 2-1. © AP

Op het veld wisten de Engelse spelers na afloop amper waar ze naartoe moesten met hun vreugde. Kane, Raheem Sterling, Harry Maguire: ze realiseerden zich meteen dat dit meer was dan een voetbaloverwinning. Hier werd afgerekend met een nationale obsessie.



Het ijzersterke Italië is over vier dagen de tegenstander, gewonnen is er nog niets, maar het bereiken van de finale is voor de Engelsen een mijlpaal op zichzelf. Zondag wacht de eerste eindstrijd sinds 1966, ruim een halve eeuw geleden. Niet op het oude Wembley deze keer, maar in het nieuwe nationale stadion, gelegen op dezelfde gewijde grond.

Prachtige sfeer

Het duel was technisch van een minder niveau dan de halve finale van een avond eerder, maar de intensiteit en de sfeer vergoedden alles. Al voor de aftrap galmde het kabaal over de tribunes in Noord-Londen, bij een weergaloos staaltje community singing.



Van ‘Sweet Caroline’ tot ‘Football’s coming home’ en het ‘God Save the Queen’: uitzinnig brulden de 60.000 Engelse fans woord voor woord mee. Eenmaal begonnen zwol bij ieder vleugje dreiging het geluid aan, diep grommend en brullend, mee golvend op de wedstrijd van begin tot eind.

Het was zo’n entourage waarin je stilaan het gevoel kreeg dat hier niets te halen viel voor de bezoekers. Voormalig Chelsea-manager José Mourinho had het vooraf nog letterlijk gezegd in zijn column in The Times, bij wijze van oproep: het Engelse publiek moest niet zozeer ‘genieten’ op Wembley, maar ‘meevechten’ met de spelers.



,,Zet alles en iedereen onder druk. De Denen, de scheidsrechter en zelfs de VAR, ook al zit die ergens verderop mee te kijken’’, zei Mourinho. ,,Laat niet los.’’

Volledig scherm Mikkel Damsgaard maakte uit een prachtige vrije trap de 0-1. © AFP

Niettemin hield Denemarken zich alleen voor rust echt staande in het kolkende stadion. De openingsfase was voor een opportunistisch Engeland, maar al snel daarna greep de ploeg van Kasper Hjulmand de controle. Na precies een half uur spelen was het raak. De jonge vleugelspeler Mikkel Damsgaard krulde een vrije trap schitterend over de muur, hoog over de matige reagerende Jordan Pickford heen: 1-0.



De treffer bracht Wembley even in een staat van ontzetting, maar thuisploeg en publiek herpakten zich snel. Na 39 minuten was het gelijk. Bukayo Saka werd knap weggestuurd door Kane, waarop de Deense aanvoerder Simon Kjaer gedwongen werd tot een wanhopige sliding, net voordat Sterling binnen kon tikken: 1-1.

Volledig scherm Harry Kane na de 2-1. © Pool via REUTERS

Volledig scherm © AFP

Een storm van geluid blies door het stadion, het gezang steeg alweer luid op, maar beslist was het duel bij lange na nog niet. Toch beet Engeland zich steeds steviger vast in de wedstrijd. Het domineerde en het knokte, met de voortdurende dreiging van een Deense counter, maar met steeds meer overtuiging.

Na 74 minuten gilde heel Wembley om een penalty, toen Kane neerging in het strafschopgebied. Makkelie weigerde te buigen - toen nog wel. Engeland voerde de druk nog wat verder op. Kane was in de verlenging dichtbij, Schmeichel werd langs alle kanten onder vuur genomen, maar pas na 102 minuten viel de beslissing.

Sterling zocht de individuele actie vanaf rechts, dribbelde eerst langs Vestergaard en ging daarna gemakkelijk neer in duel met Joakim Maehle. Makkelie wees naar de stip, Kane scoorde in twee instanties - en luidde een Engels volksfeest in dat minimaal tot zondagavond zal duren.

Poll Welk land wordt Europees kampioen? Engeland

Italië Welk land wordt Europees kampioen? Engeland (19%)

Italië (81%)

Volledig scherm Gareth Southgate. © Pool via REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Pool via REUTERS

