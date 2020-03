Eredivisie CV: EK komende zomer vrijwel onmogelijk

,,We zitten met alle aangesloten leagues in een appgroep, we hebben actief contact met elkaar. En ook met Jacco. European Leagues vertegenwoordigt onze stem in de vergadering van de UEFA, de KNVB doet dat vanuit bondsperspectief namens het Nederlandse voetbal. En in de ECA zitten ook Nederlandse clubs", aldus Manders.



,,Dinsdag gaan al die partijen met elkaar in gesprek om te zoeken naar oplossingen. Als de grootste problemen achter de rug zijn, moeten we eerst zorgen dat we de landelijke competities weer opstarten en af krijgen. Met of zonder publiek, dat zien we dan wel. Je kan net als de Japanners over de Olympische Spelen wel blijven volhouden dat het EK gewoon doorgaat, maar we moeten niet wegduiken voor de werkelijkheid. Het wordt vrijwel onmogelijk om het EK in de zomer te houden.”