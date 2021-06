Explosie van emoties in Kopenhagen: ‘Deze is voor jou, Christian Eriksen!’

,,De fans werden gek, dat was fantastisch om mee te maken”, zei de 20-jarige Mikkel Damsgaard, die de 1-0 maakte. Yussuf Poulsen, die de voorsprong verdubbelde, zei: ,,Fantastische sfeer, fantastische wedstrijd. Als voetballer, vooral uit Denemarken, kan je niet vaak zo’n overwinning op een groot toernooi vieren.”



Ook bij coach Kasper Hjulmand gierden de emoties door zijn lichaam: ,,De fans hebben ons vleugels gegeven. Alle Denen hebben enorm goed voor ons gezorgd de afgelopen week en zonder fans was deze prestaties absoluut onmogelijk. We hoopten op een magische avond en zou ontzettend onterecht zijn geweest als we nu met lege handen zouden staan. De jongens hebben de harten van alle Denen veroverd en ervoor gezorgd dat de jongens en meisjes thuis nieuwe idolen hebben. Daar ben ik zo enorm blij om.”



Waar Hjulmand de overwinning op wilde dragen aan alle fans in Denemarken, daar droeg Barcelona-spits Martin Braithwaite de zege op aan Eriksen: ,,Wat een avond. Deze is voor jou Christian Eriksen. We gaan voor meer!”