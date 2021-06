Fotoserie: Deense supporters nemen Amsterdam over

Het optreden van Denemarken op het toernooi werd aanvankelijk zwaar overschaduwd door het incident met Christian Eriksen, die tijdens het eerste duel van zijn land werd getroffen door een hartstilstand. Inmiddels is hij weer thuis en volgt de wedstrijden op de televisie. Door winst in het laatste groepsduel gingen de aangeslagen Denen door naar de volgende ronde. De tweede achtste finale gaat later vanavond tussen Italië en Oostenrijk (21.00 uur). De Oostenrijkers verloren in de groepsfase van Nederland. Deze wedstrijd is op Wembley, in de Engelse hoofdstad Londen.