Fransen konden niet geloven dat ze werden geveld door middeleeuws wapen

Oranje kleurt op EK regelmatig rood: geen land kreeg zo veel rode prenten

27 juni Matthijs de Ligt bracht het Nederlands elftal zondagavond met een rode kaart flink in de problemen. De 21-jarige verdediger van Juventus werd in de achtste finales van het EK na een handsbal van het veld gestuurd. En daarmee was hij bepaald niet de eerste Nederlander.