Frenkie de Jong over Barcelona-crisis: ‘Beker winnen is leuk, maar uiteindelijk is het niet genoeg’

Terwijl in Barcelona de bom barstte tussen trainer Ronald Koeman en voorzitter Joan Laporta, vierde Frenkie de Jong een weekje vakantie in Arkel. Na een lang en slopend seizoen had de middenvelder een paar dagen vrij om vrienden en familie te zien in zijn thuisdorp.

,,Daarom heb ik er eigenlijk net zoveel van meegekregen als jullie’’, vertelt De Jong, net aangekomen in het Portugese Lagos voor het trainingskamp van Oranje. ,,Persoonlijk hoop ik dat Koeman blijft. Ik heb een goede band met hem. Maar ik heb daar verder weinig invloed op, denk ik. Ik moet ook gewoon afwachten wat er gebeurt.’’

Dat de positie van Koeman ter discussie staat, verbaast De Jong niet per se. ,,Gewoon omdat Barcelona nu eenmaal een van de grootste clubs is van Spanje,’’ zegt de middenvelder. ,,Daar wordt altijd van verwacht dat je kampioen wordt. Door de pers en het publiek, maar als speler wil je dat natuurlijk ook. Als je het dan niet lukt, heb je het in de ogen van mensen niet goed gedaan. Zo werkt het nu eenmaal.’’

Quote We hebben de beker gewonnen, leuk, maar uiteinde­lijk is het niet genoeg. Dat reken ik mezelf ook aan. Frenkie de Jong

Ook over zijn eigen seizoen is De Jong betrekkelijk kritisch. De Nederlander speelde vrijwel alles, scoorde vaker dan in zijn eerste jaar en was meer bepalend in het spel van zijn ploeg, maar de Oranje-international hangt nog niet de vlag uit. ,,Ik kan er moeilijk een cijfer op plakken, maar ik geef mezelf hooguit een half puntje hoger dan vorig seizoen’’, aldus De Jong, die zijn eerste jaar in Nou Camp vorige zomer beoordeelde als ‘een zesje’. ,,Ook omdat ik vind dat we als team, ondanks een opleving, uiteindelijk niet top hebben gepresteerd. Bij Barcelona wil je kampioen worden. Simpel. We hebben de beker gewonnen, leuk, maar uiteindelijk is het niet genoeg. Dat reken ik mezelf ook aan.’’

De Jong staat deze zomer voor zijn eerste eindtoernooi met Oranje. Het WK van 2014 keek hij thuis in Arkel, met vrienden thuis en in de tuin. ,,Ik verheug me er enorm op’’, aldus De Jong. ,,Ik voel me goed, ik ben niet moe ofzo. Hoe we gaan presteren valt moeilijk te voorspellen. Voor mij is Frankrijk de grote favoriet. Daarachter komt een groepje landen dat kans maakt. Daar reken ik ons team ook toe.’’

