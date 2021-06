Frenkie dribbelt als Zidane, naam Virgil van Dijk valt niet meer

Wijnaldum: ‘We moeten het nu ook tegen andere landen laten zien’

21 juni Met 9 punten uit 3 wedstrijden bleef het Nederlands elftal foutloos in de groepsfase van het EK voetbal, maar aanvoerder Georginio Wijnaldum weet dat de echte test nog moet komen. ,,We krijgen nu niet meer zoveel wedstrijden als deze”, zei Wijnaldum bij de NOS, na de zege op Noord-Macedonië (3-0). ,,We moeten het nu ook tegen andere landen laten zien.”