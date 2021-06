Gaat net als exact zeven jaar geleden het dak er gelijk af?

Door Maarten Wijffels



Morgen is het op de dag af zeven jaar na de 5-1 van Oranje tegen Spanje. 13 juni 2014. Met die prestatie ging het dak eraf. Niet alleen in woonkamers en op pleinen in Nederland, maar destijds ook in Brazilië in het stadion in Salvador. Nooit het gezicht van Marc Degryse vergeten op de trappen naar beneden. ,,Amaai, sensationeel dit’’, kraaide de Belgische oud-prof, tegenwoordig tv-analyticus. ,,En jullie Ollanders hadden zelf toch ook nul verwachtingen?!’’