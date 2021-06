Geeft aantal kaarten doorslag in poule B? Dit staat er vanavond op het spel

Vanavond (21.00 uur) worden de laatste wedstrijden van poule B gespeeld. België neemt het in Sint-Petersburg op tegen Finland en Denemarken speelt in Kopenhagen tegen Rusland. Dit staat er voor de vier landen nog op het spel vanavond.

België

Voor de Belgen is de boodschap duidelijk. Een gelijkspel tegen Finland is voldoende voor groepswinst voor de Rode Duivels, die een voorsprong hebben van drie punten op de nummers twee en drie. Als België verliest van Finland kan het nog afzakken naar de tweede of derde plaats. Dit omdat het onderling resultaat doorslaggevend is bij een gelijke stand, maar daarover later meer. De Belgen zijn al wel zeker van de volgende ronde, want zes punten is meer dan genoeg om je bij de vier beste nummers drie te voegen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rusland

Rusland staat na de 1-0 zege op Finland op de tweede plaats. Tegen Denemarken nemen de Russen waarschijnlijk genoegen met een gelijkspel. Het land heeft het voordeel van een gunstiger onderling resultaat ten opzichte van Finland en dus zou in dat geval alleen een Finse zege op België Rusland van de tweede plek kunnen houden. Als Rusland verliest van Denemarken ontstaat er wederom een situatie dat drie teams op eenzelfde aantal punten staan.

Finland

Finland staat derde met drie punten. Een gelijkspel tegen België geeft de ploeg een goede kans om door te gaan naar de achtste finales en bij een overwinning is groepswinst zelfs zeer waarschijnlijk. Finland moet dan wel hopen dat Rusland niet wint van Denemarken. Zelfs met drie punten zou Finland de achtste finales kunnen halen als één van de beste nummers drie. Dan moet Finland wel voorkomen dat het met grote cijfers van België verliest, want het huidige doelsaldo van +0 biedt weinig marge. Goed mogelijk dus dat Finland op twee gedachten hinkt vanavond.

Denemarken

Denemarken vecht vanavond voor zijn laatste kans. De vanwege het drama rond Christian Eriksen meest besproken ploeg van dit EK staat op nul punten na twee wedstrijden. Toch is de situatie voor de Denen zeker niet kansloos. Winst op Rusland zou goed genoeg kunnen zijn om van de vierde naar de tweede plek te klimmen. Dit heeft wederom te maken met de onderlinge resultaten.

Volledig scherm Poulsen maakt de 1-0 voor Denemarken tegen België © AFP

Drie ploegen op drie punten

Het is heel goed mogelijk dat zowel Finland, Rusland als Denemarken op drie punten eindigen in deze poule. Omdat deze landen dan allemaal van elkaar verloren en gewonnen hebben, biedt het vergelijken van het onderling resultaat geen uitkomst. In dat geval is het doelsaldo in de wedstrijden tegen elkaar doorslaggevend. Dit is goed nieuws voor Denemarken. Rusland staat nu op +1, Finland op +0, Denemarken op -1. Dit betekent dat een Deense overwinning met minstens twee doelpunten verschil al voldoende is om tweede te worden.

Het kan echter nog ingewikkelder. Als Denemarken met 1-0 wint, hebben de drie landen allemaal 1-0 tegen elkaar gespeeld. In dat geval wordt gekeken naar het doelsaldo over alle wedstrijden. Rusland is in dat geval kansloos, omdat het flink verloor van België en door Denemarken voorbij gestoken zou worden. De marge waarmee Finland verliest van België is dan cruciaal. Verliest Finland met één doelpunt verschil, dan staan zij net als Denemarken op -1.

In dat geval wordt er gekeken naar wie de meeste doelpunten maakte dit toernooi en dat hangt uiteraard mede af van de resultaten van vanavond. Omdat beide ploegen op dit moment één doelpunt hebben gemaakt, kan ook dit een gelijke stand opleveren. Het aantal overwinningen is dan ook even hoog en dus moeten gele en rode kaarten de doorslag geven. Een gele kaart is één strafpunt, een rode kaart twee. Het land met de minste strafpunten mag in dat geval als nummer twee door naar de achtste finales. Op dit moment heeft Finland vier strafpunten en Denemarken drie. Wordt dit ook gelijk, dan kijkt men naar de positie in de EK-kwalificatie. Beide landen eindigden daar op een tweede plek, maar Denemarken werkte een betere kwalificatie af.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Drie ploegen op zes punten

Eenzelfde scenario is mogelijk aan de bovenkant van de poule. Als Finland en Rusland vanavond winnen, staan zij en België op zes punten en hebben deze landen allemaal van elkaar verloren en gewonnen. Ook hier moet dus het onderlinge doelsaldo uitkomst bieden. Aangezien België met 3-0 voor Rusland won, lijken zij in dat geval de grootste kanshebber op de eerste plaats. Alleen een flinke Finse zegen op de Belgen kan in dat geval roet in het eten gooien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.