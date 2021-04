Geen Super League-spelers op het EK? Dit topteam blijft over

De UEFA is woest op de twaalf initiatiefnemers van de betwiste Super League en wil onverbiddelijk ingrijpen. De bond dreigt alle spelers van de Super League-clubs uit te sluiten voor het EK van komende zomer. Spelers als Cristiano Ronaldo (Juventus), Frenkie de Jong (FC Barcelona) en Kevin de Bruyne (Manchester City) zouden het toernooi moeten laten schieten. Toch blijft er een fraai elftal over.

Doelman | Manuel Neuer

Bayern München is een van de grootmachten die weigert deel te nemen aan de voorgestelde Super League. Manuel Neuer kan daardoor ‘gewoon‘ het doel van het EK-sterrenteam verdedigen. De 35-jarige topkeeper is met zijn club hard op weg richting de negende Duitse landstitel op rij. Met Duitsland hoopt hij komende zomer zijn eerste EK-titel te veroveren. Ook bondscoach Joachim Löw zal opgelucht zijn, want concurrent Marc-André Ter Stegen keept voor het wél uitgesloten FC Barcelona.

Rechtsback | Joshua Kimmich

Tsja, wat zal Löw blij zijn dat veel van zijn spelers bij Bayern München spelen. Ook de multifunctioneel inzetbare Joshua Kimmich is namelijk van de partij als het Europees kampioenschap op 11 mei begint. De aanwezigheid van 'geboren winnaar’ Kimmich zal Die Mannschaft hoe dan ook helpen. Met een winstpercentage van rond de negentig procent is er deze eeuw geen speler die minder vaak een nederlaag hoefde te incasseren dan de Duitse balansbewaker.

Volledig scherm Het sterrenelftal op het EK komende zomer? © AD

Centrale verdediger | Dayot Upamecano

Maakt komende zomer de overstap naar Bayern München, maar wil het zijn nieuwe werkgever tot het einde van het seizoen lastig maken in de titelstrijd. De Franse verdediger van RB Leipzig zal stiekem ergens hopen dat de UEFA het verbod doortrekt: concurrenten Raphaël Varane (Real Madrid), Aymeric Laporte (Manchester City) en Clement Lenglet (FC Barcelona) kunnen hem dan in ieder geval niet meer van een basisplaats afhouden.

Linksback | Robin Gosens

Volledig scherm Robin Gosens. © EPA Wat zal Joachim Löw nu extra blij zijn dat hij Robin Gosens heeft weten te overtuigen om voor een interlandcarrière bij de Duitsers te kiezen. De oud-speler van Vitesse, FC Dordrecht en Heracles kon kiezen tussen Nederland en Duitsland, maar koos uiteindelijk voor Die Mannschaft. Met dit seizoen alweer tien treffers en zeven assists voor Atalanta maakt Gosens komende zomer een grote kans op een basisplaats. Daarvoor moet hij wél PSV’er Philipp Max achter zich weten te houden.

Verdedigende middenvelder | Marco Verratti

De kleine middenvelder is met Italië bezig aan een knappe wederopstanding. Nadat de Azzurri zich niet wisten te plaatsen voor het WK 2018, vond er een hervorming plaats. Verratti is vaste waarde bij de nationale ploeg die al 23 duels op rij ongeslagen is en zich daarmee opwerpt tot grote kanshebber voor de eindzege. Ook bij Paris Saint-Germain is Verratti in de jacht op prijzen: naast de landstitel strijdt hij ook nog voor de Champions League-zege.

Rechtermiddenvelder | Dani Olmo

De man die symbool staat voor de nieuwe generatie Spanjaarden die op zoek zijn naar nieuw internationaal succes. Na de gouden lichting met spelers als Xavi, Andrés Iniesta en Cesc Fabregas wordt de hoop gevestigd op spelers als Olmo, die de komende jaren op het internationale podium zullen gaan schitteren. De 22-jarige middenvelder is dit seizoen vaste waarde bij RB Leipzig.

Linkermiddenvelder | David Alaba

Is bij Bayern München een vaste waarde in het hart van de defensie, maar bij Oostenrijk moet hij als creatieve middenvelder voor de openingen zorgen. Het Nederlands elftal moet zich als poulegenoot dus gaan voorbereiden op de vondsten van de linkspoot. Of misschien toch niet? Alaba verkast na dit seizoen transfervrij naar een nieuwe club. Wat gebeurt er met Alaba als hij bijvoorbeeld over een maand een krabbel zet onder een contract bij Real Madrid of Juventus?

Aanvallende middenvelder | Memphis Depay

Volledig scherm Memphis. © Brunopress Nog zo'n gevalletje waarvan het onzeker is waar hij komend seizoen acteert. Onder meer FC Barcelona en het wel toegestane Paris Saint-Germain zouden in de markt zijn. Voor Oranje is het te hopen dat Memphis komende zomer mag deelnemen. Met Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Georginio Wijnaldum, Donny van de Beek, Steven Bergwijn, Frenkie de Jong, Nathan Aké en mogelijk Virgil van Dijk zou er al een streep moeten door acht vaste waarden.

Rechtsbuiten | Kylian Mbappé

Drie jaar geleden was de Fransman nog de grote man op het gewonnen WK, een kunstje dat hij komende zomer hoopt te herhalen. Met Mbappé is de aanwezigheid van de potentiële sterspeler van het toernooi sowieso gewaarborgd. Ook voor de Fransen is dat een grote opluchting. Les Bleus hebben van alle landen de meeste topspelers bij de twaalf voetbalgiganten lopen.

Spits | Robert Lewandowski

Volledig scherm Lewandowski heeft de individuele looptraining hervat. © AFP Een knieblessure verhinderde hem de weg richting Gerd Müller, de Duitse topspits die na jaren nog altijd een bizar doelpuntenrecord in handen heeft. In 1971/72 scoorde hij liefst veertig keer in de Bundesliga. Met 35 treffers was Lewandowski akelig hard op weg. De Poolse achterban zal echter vooral opgelucht zijn dat hij op tijd fit lijkt te geraken voor het EK. Schiet hij de Polen over twee maanden naar een EK-stunt?

Linksbuiten | Dries Mertens

Bij Napoli staat de 33-jarige Dries Mertens als spits al jaren garant voor treffers (all-time clubtopscorer met 134 goals in 353 duels), in de nationale ploeg van België moet hij het grootste kanon uit zijn land voor zich dulden: Romelu Lukaku is dé reden dat Mertens bij De Rode Duivels vanaf de flanken moet komen. Mag hij het tijdens het EK wél in de punt van de aanval laten zien, aangezien Lukaku onder contract staat bij Inter?