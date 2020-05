Glasgow volgend jaar weer speelstad EK

Het EK zou komende zomer in twaalf verschillende landen worden gehouden, maar vanwege het coronavirus is het toernooi een jaar uitgesteld. De UEFA wil de eindronde in principe in dezelfde twaalf steden afwerken. De Europese bond moet echter in alle landen met de autoriteiten nieuwe afspraken maken. Inmiddels is met negen landen en steden alles geregeld.

,,In principe willen we het EK in twaalf steden houden. Maar als dat niet lukt, zijn we bereid om het in tien, negen of zelfs acht te doen", zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin afgelopen week. ,,Bij drie steden zijn wat problemen, daar discussiëren we nog mee."



Amsterdam, dat net als Glasgow drie groepswedstrijden en een duel uit de achtste finales toegewezen heeft gekregen, wil met de Johan Cruijff Arena ook weer als gastheer van het EK dienen. Alle afspraken moeten echter nog op papier worden gezet. Van onder meer Bilbao en Rome is bekend dat er twijfels zijn over huisvesting van het EK in 2021.