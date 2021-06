Gravenberch geniet bij Oranje, maar zou wel iets meer minuten willen maken

De jongeling zegt het enorm naar zijn zin te hebben in Zeist. ,,Dit is een mooi toernooi. Het is mooi om hier te zijn, ik heb echt niets te klagen", zegt Gravenberch, die donderdagavond een kwartier voor tijd al inviel voor De Roon voor zijn zesde optreden in Oranje. ,,Ik heb het hartstikke naar mijn zin in de groep. Natuurlijk zijn we al drie weken bij elkaar, dat is lang, maar we houden het makkelijk vol. Of ik aanpassingstijd nodig heb gehad bij Oranje? Ik had al eerder bij Oranje gezeten, maar om eerlijk te zijn viel het allemaal best mee. Als speler wil je altijd spelen. Ik zou wel meer minuten moeten maken. Of ik dan hoop dat De Roon geel pakt? Nee, zo zie ik het niet, we zijn één team en hebben allemaal hetzelfde doel", zegt Gravenberch.