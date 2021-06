Grote ster van Duitsland Robin Gosens neemt wraak nadat Ronaldo shirt weigert te geven

Hij speelde de wedstrijd van zijn leven gisteravond. Zoals in Nederland er een hype is ontstaan rond Denzel Dumfries, zo gaat het in Duitsland met Robin Gosens, die op slechts 500 meter van de Nederlandse grens werd geboren. Hij gaf drie assists en kopte zelf ook nog een bal binnen. Sinds 2008 was er niemand bij Die Mannschaft bij vier of meer goals in één duel betrokken geweest.



Zijn motivatie kon Gosens halen uit een bijzonder incident. Vorig seizoen nam de vleugelspeler, die ook onder contract stond bij Vitesse, Dordrecht en Heracles, met Atalanta het op tegen het Juventus van Cristiano Ronaldo. Na afloop stormde de Duitser op zijn idool af in de hoop dat hij zijn shirtje kon krijgen. ,,Ik ging niet eens naar het publiek om feest te vieren. Ik vroeg hem: Cristiano, wil je shirtje ruilen met me? Hij keek me niet eens aan en zei gewoon nee. Ik was helemaal rood en beschaamd.”



Uiteindelijk werd het incident ook bekend in de kleedkamer van de Italiaanse ploeg. Onder leiding van Hans Hateboer kreeg Gosens bij wijze van grap een shirt cadeau van Ronaldo. Een grap waar de Duitser hartelijk om kon lachen, bewijzen onderstaande beelden.