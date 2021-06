Guus Meeuwis over Oranjekoorts: ‘Natuurlijk zijn de kids ook fan, anders stuur ik ze naar de kostschool’

Ik hoop gewoon Memphis. Hij heeft in potentie alles om uit te blinken en ik hoop dat het eruit komt. hij is ook goed geprikkeld nu, omdat die directeur had gezegd dat hij nog niet in het rijtje Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé hoort. Dat is op zich geen gekke uitspraak, maar het is aan hem om dat nu te logenstraffen.