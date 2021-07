Heel België rekent op de Europese titel: ‘Ze gaan hier nu echt vol Hollands’

Toen Raymond Leys in 2000 een grote zwart-geel-rode vlag aan de gevel van zijn café hing, trok dat zelfs de aandacht van de landelijke Vlaamse radio. ,,In een praatprogramma over het EK dat toen in Nederland en België gehouden werd, constateerden ze dat er in ons land zo weinig versieringen waren. Toen belde een luisteraar naar de zender. ‘Dan moet u toch eens aan de Markt in Turnhout gaan kijken!’”