Het ‘goudvissenshirt’: schokkend in 1988, nu het populairst van allemaal

De grote winnaar van het ‘Shirtfestival’ is een tenue dat in meerdere opzichten iconisch te noemen is. Het beroemde ‘goudvissenshirt’ van het EK 1988 ontving 10,3 procent van de stemmen. Het huidige shirt van het Nederlands elftal, gekenmerkt door het leeuwenpatroon, kreeg 5,3 procent van de stemmen en eindigde daarmee als tweede. Het podium wordt gecompleteerd door het uitshirt van de jaren 2014/2015 voor 4,9 procent van de stemmers het mooist. De meeste mensen zullen zich dit blauwe shirt vooral herinneren vanwege de historische 5-1 overwinning op Spanje tijdens het WK 2014.

Volledig scherm Robin van Persie in het blauwe uitshirt dat op een derde plaats is geëindigd. © Pim Ras

Het hoogst genoteerde shirt van de Oranje Leeuwinnen is het tricot waar ze nu in spelen. Opvallend genoeg is het niet het shirt waarin de ploeg van Sarina Wiegman Europees kampioen werd of de WK-finale speelde. Over het algemeen scoren finaleshirts juist bijzonder goed. De shirts van het WK 2010 en het WK 1974 eindigden respectievelijk als vierde en tiende. Het minst populair was het volledig witte shirt uit 1912. Met slechts zeven stemmen eindigde dit op de laatste plaats.

Het revolutionaire shirt van ’88

Over het winnende shirt uit 1988 bestaat al jaren discussie. De een vindt het spuuglelijk, de ander vindt het prachtig. Een voor de hand liggende conclusie is dat de sentimentele waarde van het succes van 1988 de grootste reden is voor de populariteit ervan. Sjoerd Mossou, verslaggever van deze krant met een grote voorliefde voor het voetbalshirt, is het daar niet helemaal mee eens: „Ik ben steeds meer fan geworden van het shirt. Het was best shocking toen dit shirt uitkwam. De spelers zijn zelfs gaan klagen bij Adidas, omdat ze er niet in wilden spelen. Het was echter te kort voor het toernooi om nog een nieuw shirt te kunnen ontwikkelen.’’

Voetbalshirtverzamelaar Jesse Rabbeljee vertelde onlangs al dat het schubbenpatroon behoorlijk revolutionair was in de jaren 80: „Meer landen hebben erin gespeeld, waaronder West-Duitsland in een groene uit-variant. Ook Rusland, Marokko en de DDR gebruikten het motief. Er bestaan veel remakes van, maar het origineel is zeer geliefd én zeer zeldzaam. Die zeldzaamheid vergroot de magie alleen maar.’’

Dit is één van de redenen dat Mossou almaar enthousiaster werd over het shirt: „In retrospectief vind ik het steeds mooier worden. Het is heel herkenbaar en onder kenners is het ook een grote favoriet, mede doordat het zo zeldzaam is. Het is echt alleen tijdens dat EK gedragen, niet in de kwalificatie en ook niet na het toernooi.”

