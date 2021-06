Hier moeten we vanavond op letten bij Oranje

Oranje sluit de poulefase vanavond af tegen Noord-Macedonië. De ploeg van bondscoach Frank de Boer is al zeker van de groepswinst, nadat de eerste twee duels tegen Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) werden gewonnen. Waar moeten we op letten en waar is De Boer zelf benieuwd naar? Vier vragen en antwoorden.

1. Kan Depay/Malen ook een goed spitsenkoppel zijn vanaf de aftrap, als een tegenstander nog geen grote ruimtes weggeeft?

Vanavond krijgt Donyell Malen dus zijn kans in de basis bij Oranje. Niet zoals afgelopen maart als linksbuiten in een 4-3-3 systeem tegen Turkije. Maar nu als centrale spits in een tandem met Memphis Depay.



Als duo moeten ze laten zien dat ze elkaar kunnen aanvullen. De laatste paar invalbeurten van Malen waren allemaal ver na rust en bij een voorsprong van Oranje. De tegenstander raakt vermoeid, moet risico’s nemen en geeft automatisch veel ruimte weg. Met zijn snelheid en diepgang is Malen dan de perfecte invaller.

Maar wat kan hij nu vanaf de aftrap brengen, als de tegenstander nog fit is en de linies nog aardig gesloten houdt? Op het kladpapiertje van Dwight Lodeweges dat de NOS filmde bij de laatste training, stond de opdracht voor de spitsen en voor aanvallende middenvelder Wijnaldum kort en krachtig verwoord: ‘In en out’. En: ‘diepte investeren’.

Volledig scherm Memphis Depay (l) samen met Donyell Malen. © ANP

Het komt erop neer: als Memphis zich vanuit de spits laat zakken om de bal in de voet te vragen, moeten Malen en/of Wijnaldum al diep zijn gesprint in het gat dat hij laat. Zodat vanaf het middenveld Frenkie de Jong of Ryan Gravenberch twee opties heeft: de korte pass naar Depay of eventueel een steekbal in de diepte op één van die andere twee. Wat daarnaast als variatie ook kan: Matthijs de Ligt, Daley Blind of Stefan de Vrij die direct zo'n diepe bal van achteruit geven, een zogenoemde ‘vallende bal’, kort achter de vijandelijke laatste lijn. Dat laatste spelprincipe gebruikte Oranje al veel onder bondscoach Ronald Koeman. Nederland scoorde zo onder meer tegen Letland, een tegenstander die vergelijkbaar is met Noord-Macedonië vanavond.

Volledig scherm Ryan Gravenberch in actie tegen Oostenrijk. © Pro Shots / GEPA

2. Hoeveel ballen gaat Ryan Gravenberch afpakken op het middenveld?

De tweede speler die een kans krijgt is Ryan Gravenberch. Mooie stilist aan de bal, interessant om hem een keer te zien in combinatie met Frenkie de Jong. Maar waar we óók op gaan letten: hoe doet hij verdedigend zijn werk? Als Oranje zelf aanvalt, heeft Gravenberch dan ook al oog voor wat hij achterlaat in zijn rug? En hoe vaak pakt hij ballen af en onderbreekt hij counters? De Boer zal vanavond door het optreden van zijn jongste basisspeler heen kijken en inschatten: Gravenberch kan ik eventueel al wel/niet gebruiken in de achtste finale tegen een topland als Spanje, Duitsland of Portugal.

3. Gaat De Boer een deel van de wedstrijd ook nog switchen naar een speelwijze 4-3-3?

,,Dat zou goed kunnen ja,’’ zei hij zondag op een vraag hierover. Het moment lijkt ideaal. Vanavond in de rust of anders na 60 minuten Steven Berghuis erin en een verdediger eruit. Met één wissel wordt een veldbezetting van 3-5-2 dan 4-3-3 of 3-4-3.

Volledig scherm Krijgt Steven Berghuis (r) tegen Noord-Macedonië speelminuten? © REUTERS

Berghuis verdient het sowieso om minuten te maken, hij traint goed en is volgens betrokkenen helemaal opgeleefd nu hij dagelijks met betere spelers dan bij Feyenoord traint. Wat misschien ook nog het testen waard is, is plan B met Luuk de Jong als pinchhitter. Ook als het vanavond pak ‘m beet 2-0 zou staan na 80 minuten, kan De Jong voorin erbij als extra spits, met de opdracht voor Berghuis (vanaf rechts) en Quincy Promes of Cody Gakpo (vanaf links) om met indraaiende voorzetten te komen. In een achtste finale kan zo’n stormram-variant zomaar nodig zijn om iets te forceren.

4. Komt Cody Gakpo eindelijk eens verder dan een tribuneplek?

Gakpo, zijn naam viel nog amper in deze EK-campagne. Eigenlijk alleen bij het melden van de spelers die op wedstrijddagen buiten de 23-koppige selectie vallen. Gakpo zat in de oefenduels met Schotland en Georgië om die reden op de tribune. Bij de EK-start tegen Oekraïne haalde hij nét aan de reservebank door blessures bij De Ligt en Promes. Maar tegen Oostenrijk was hij weer tribuneklant, nu samen met Teun Koopmeiners. Achteraf hadden die twee best het restant van het EK onder 21 met Jong Oranje kunnen spelen. Al biedt een switch naar 4-3-3 dus misschien nieuw perspectief voor met name Gakpo.

