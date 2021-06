Hoe een memorabele voorzet het leven van Blind veranderde: ‘De hele wereld keek mee’

Het is zondag, op de dag van Nederland tegen Oekraïne, precies zeven jaar geleden dat Daley Blind (31) in de eerste wedstrijd op het WK tegen Spanje met een fantastische voorzet een van de beroemdste treffers ooit van Oranje inleidde. Robin van Persie schatte de bal perfect in en klopte doelman Iker Casillas met een schitterende zweefduik.

,,Die treffer heeft mijn leven veranderd”, zegt Blind. ,,De hele wereld keek mee en mede daardoor verdiende ik een transfer naar United. Ik zie dat doelpunt nog steeds voorbijkomen als er weer een groot toernooi aankomt”, vertelt Blind. ,,Natuurlijk vind ik dat leuk, al schakel ik ook wel snel weer over naar de orde van de dag. Het WK van Brazilië was een fantastisch toernooi. Ook omdat we vaak naar buiten konden om bijvoorbeeld even over het strand van Rio de Janeiro te lopen. Onze familie was dichtbij. Dat is nu allemaal anders met corona. De KNVB doet er alles aan om het ons naar de zin te maken, maar we moeten onze familie missen.”

Blind is optimistischer over de kansen van Oranje dan de gemiddelde Nederlander. ,,Op het WK van Brazilië hadden we grote spelers als Robin van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder en Nigel de Jong. Dat is nu misschien iets anders. Maar we hebben een goede mix van jong en oud en de sfeer is goed. Onze centrale verdedigers speelden toen in de Eredivisie en niet bij Internazionale of Juventus”, doelde hij op Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt. “Wat dat betreft zijn we sterker geworden.”

Volledig scherm Robin van Persie zweeft door de lucht nadat hij de bal gekopt heeft uit een voorzet van Daley Blind. © Pim Ras

Oekraïne is minder sterk dan Spanje zeven jaar geleden. Maar alles wijst erop dat Oranje zondag het EK toch met vijf verdedigers opent. De Boer vindt dat een versterkte defensie tegen Oekraïne de grootste kans op succes biedt. De oefenwedstrijden tegen Schotland en Georgië wezen uit dat Nederland het nieuwe spelsysteem nog niet onder de knie heeft. Onder bondscoach Louis van Gaal oefende de nationale ploeg in aanloop naar het WK van 2014 zes weken lang om het systeem met vijf verdedigers onder de knie te krijgen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,We hebben nu minder tijd”, beseft Blind. ,,Maar ik voorzie dat het zondag gewoon goed staat. Vorig jaar tegen Italië hadden we nauwelijks op dit systeem geoefend en ging het best goed”, doelde hij op een gelijkspel in de Nations League (1-1).

,,We beginnen niet als favoriet aan het EK”, weet Blind. ,,Maar dat is wel vaker zo en zegt allemaal niet zo veel. Ik ben positief en ben blij dat ik er bij ben na die enkelblessure. Ik heb de grenzen moeten opzoeken. Minder lang op krukken, eerder uit het gips enzo. Een week voordat we moesten verzamelen, twijfelde ik nog of ik het wel zou halen. Ik wilde hier niet komen om te revalideren en wellicht pas later in het toernooi mee te doen.”