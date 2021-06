Hoe Van Nistelrooy de lessen uit 2004 en 2008 gebruikt voor de achtste finale tegen Tsjechië

Ruud van Nistelrooy kent het klappen van de zweep in knock-outfases van toernooien en dat probeert hij als assistent-trainer over te brengen op de selectie van Oranje, nu de groepsfase van het EK eenvoudig winnend werd afgesloten en de loting voor het vervolg van het toernooi relatief gunstig is. ,,Het is heel moeilijk om die focus en flow in één keer aan te zetten als je die te veel laat vieren.”

Nederland heeft de rode loper naar de halve finale al uitgerold, met de relatief gunstige loting voor Oranje in de achtste finale tegen Tsjechië en – mocht de kwartfinale bereikt worden – daarna de winnaar van het duel tussen Wales en Denemarken. Toch zouden ‘we’ beter moeten weten. Denk maar aan het EK van 2008, toen Oranje in de groepsfase afrekende met Frankrijk, Italië en Roemenië, maar in de achtste finales het Rusland van Guus Hiddink een bananenschil was.

Hoe ga je als Oranje zijnde met die aparte, nieuwe soort van druk om? Daar speelt assistent-trainer Ruud van Nistelrooy een belangrijke rol in. Die heeft de toernooiervaring met dit soort momenten op zak. Hij schoof vandaag aan bij de persconferentie van het Nederlands Elftal en hij werd, uiteraard, geconfronteerd met het EK-duel met Tsjechië in 2004. Dé wissel van Dick Advocaat, waarna Oranje het uiteindelijk alsnog schopte tot de halve finale.

,,Tijdje terug, hè?”, zei Van Nistelrooy met een voorzichtige glimlach op het gelaat. ,,Die wedstrijd komt wel voorbij, ja. Zeker dat duel op zich, maar natuurlijk heb ik het over dit toernooi gehad met de jongens. Dan komen wedstrijden voorbij die je gespeeld hebt en ook vooral momenten in de knock-outfase van toernooien. In 2004 verloren we enerzijds van de Tsjechen, maar stonden we wél ineens in de halve finale. Dat is óók het spelen van een toernooi.

,,In de knock-outfase komt er een andere druk bij kijken en die bepaalt mentaal heel veel in de benadering van dit soort wedstrijden”, vervolgt Van Nistelrooy. ,,Toen we als groepshoofd geplaatst waren voor de achtste finale, heb ik in de bespreking wel aangegeven dat er wat druk vanaf is en dat daar onbewust ontspanning bij komt kijken. Het is heel moeilijk om die focus en flow in één keer aan te zetten als je die te veel laat vieren. Die natuurlijke druk was weggevallen en dan moet het wat meer uit die jongens zelf komen. Dan moet je als staf, en ook zeker onderling, bewaken of dat gebeurt.”

Twee jaar na dat EK in 2004 werd Van Nistelrooy in de achtste finales met Oranje uitgeschakeld door Portugal, door een doelpunt van Maniche. Het was de dag van het kaartenfestival én de dag dat bondscoach Marco van Basten besloot om Van Nistelrooy te passeren. Die ervaringen probeert ‘Van the Man’ over te brengen op bijvoorbeeld de spitsen. Want wie er ook gepasseerd wordt zondag tegen Tsjechië, Wout Weghorst of Donyell Malen, iemand wordt teleurgesteld.

,,Ik zie om me heen wat er bij de jongens speelt”, aldus Van Nistelrooy. ,,Dat zag je ook toen Donny en Luuk (Van de Beek en De Jong, red.) het trainingskamp moesten verlaten. Dat waren twee heel indrukwekkende en moeilijke momenten voor mij en het hele team. Dan zie je ook de band tussen die jongens en dat is prachtig om te zien. Maar het is duidelijk dat er in de groep jongens anders uitzien als ze teleurgesteld zijn of juist in een goede flow zitten. Ik ben wel iemand die daar oog voor heeft en dan even met de jongens bijkletst, ja.”

‘Plezier om met Memphis te werken’

Ruud van Nistelrooij herkent zich in Memphis Depay. ,,Dat is een jongen met een bepaalde focus, overtuiging en bewijsdrang”, zegt de assistent van bondscoach Frank de Boer op het EK. ,,Hij heeft altijd de wil om de beste te zijn met het team waarin hij speelt. Ik vind het mooi om te zien hoe hij dat etaleert.”



,,Het is een plezier om met Memphis te werken”, vervolgt Van Nistelrooij. ,,Hij staat zeer open voor gesprekken over verbeterpunten in zijn spel. In die gesprekken gaat het vooral over details: afronding, positie kiezen, het moment kiezen. Dat soort zaken. Memphis stelt ook veel vragen. Onze gesprekken verlopen op een natuurlijk manier.”