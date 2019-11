Hoe zit de loting voor de play-offs van het EK in elkaar?

Voor het EK van 2020 zijn nog vier plekken te vergeven en vandaag staat de loting op het programma voor de play-offs. Om 12.00 uur wordt in Nyon, het hoofdkwartier van de UEFA geloot, maar hoe zit deze ‘loting’ in elkaar.

Voor de vier plekken zijn nog zestien landen in de race en deze zijn onderverdeeld in vier groepen. De vier groepen zijn gemaakt op basis van de prestaties in de Nations League. De wedstrijden in de halve finale worden op 26 maart gespeeld, de finales volgen op 31 maart. Opvallend: er is geen uit- en thuiswedstrijd.



De twee hoogstgeplaatste teams uit de Nations League krijgen een thuiswedstrijd in de halve finale. De nummer 1 speelt tegen het laagstgeplaatste land en de nummer twee treft nummer drie.

D-route

In de D-route zitten de laagst geplaatste teams en van deze kleine voetballanden gaat er één naar het EK. In deze groep zitten Georgië, Noord-Macedonië, Kosovo en Wit-Rusland. De enige loting die hier gaat plaatsvinden, is de loting voor de thuisspelende ploeg in de finale:



Halve finales:

Georgië - Wit-Rusland

Noord-Macedonië - Kosovo

C-route

Hier wordt het iets lastiger: Schotland, Noorwegen en Servië zitten in deze route, aangezien zij ook groepswinnaars waren in de C-divisie van de Nations League. Dan blijft er nog één plek over en deze gaat naar een ander land dat ook in de C-divisie zat. Dat gaat om Bulgarije, Israël, Hongarije of Roemenië. Het land dat geloot wordt treft Schotland in de halve finale. De andere halve finale gaat tussen Noorwegen en Servië



Halve finales

Schotland - onbekend

Noorwegen - Servië

B-route

In de B-route zitten vier landen die uit de B-divisie van de Nations League komen. Het gaat hier om: Bosnië en Herzegovina, Slowakije, Ierland en Noord-Ierland.



Halve finales:

Bosnië en Herzegovina - Noord-Ierland

Slowakije - Ierland

A-route

Tot slot, de A-route. IJsland zit hier als enige land in uit de A-divisie, dat zich niet wist te plaatsen via de reguliere kwalificatie. Naast IJsland komen hier de drie ploegen die overblijven na de loting voor de C-route. Ter herinnering: Bulgarije, Israël, Hongarije en/of Roemenië. Bulgarije is hier het hoogst geplaatst, Roemenië het laagst.