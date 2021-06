Hoon en spot horen bij Engeland - Duitsland: ‘Hallo Wembley, hier zijn we weer’

Als de Engelsen de Duitsers op Wembley ontvangen, spuwen de kranten in beide landen dagenlang vuur. In de aanloop naar de meest beladen achtste finale op het EK, wordt alles erbij gesleept. Het liefst de oorlog nog.

Door Leon ten Voorde



Wie het speciale sentiment van de confrontatie wil voelen, kan het best de kranten in Engeland en Duitsland van de laatste dagen er even bij pakken. Niet de zogenaamde kwaliteitsbladen met hun serieuze analyses, maar wel de venijnige boulevardpers die het gif tot in de ziel van de lezers uitstrooit. Het mooiste vat olie op het vuur kwam na de kwalificatie uit Duitsland van Bild. Een half uurtje nadat Die Mannschaft tegen Hongarije door het oog van de naald was gekropen, waren de babbels alweer terug: ‘Hello, Wembley, da sind wir wieder!, luidde de provocatie. Daarboven werd in grote letters nog eventjes fijntjes opgemerkt dat ‘wij sinds 1966 alle grote wedstrijden in Londen hebben gewonnen’. En om het beeld helemaal compleet te maken stond er een foto bij van de weinig aaibare Andreas Möller van het EK van 1996, die na zijn beslissende strafschop in de halve finale de arrogante pose aannam, waarmee hij de Engelse ster Paul Gascoigne kopieerde en tegelijkertijd te kijk zette. Dat Duitsland vervolgens ook nog eens in het heiligdom Wembley de titel pakte, voelde als de ultieme vernedering.

Natuurlijk volgde er een antwoord vanaf het eiland, en uiteraard jammerde Bild de volgende dag dat de Engelsen Duitsland belachelijk aan het maken waren. En zo zal het ook vandaag doorgaan tot aan de aftrap, waarna de beschietingen na de laatste bal vanavond weer opnieuw beginnen. Geen wedstrijd wordt zo opgepookt als deze. Door de lange geschiedenis tussen beide landen horen hoon en spot bij deze oeroude klassieker. Het liefst halen de oproerkraaiers nog de oorlog er bij en dopen ze elke Engeland-Duitsland op Wembley om tot ‘De slag om Londen’.

Volledig scherm © AP

Lat

Wie het bij sportieve deel houdt, komt nog steeds uit bij het WK van 1966 toen Geoff Hurst in de WK-finale tegen West-Duitsland een van de meest veelbesproken doelpunten aller tijden maakte. Of juist niet? De spits draaide weg bij zijn tegenstanders en schoot de bal hard richting doel. Via de onderkant van de lat stuitte de bal al dan niet achter de lijn. Doelpunt zei de scheidsrechter. Woest waren de Duitsers. Engeland won uiteindelijk met 4-2 door nog een goal van Hurst en werd voor de eerste en enige keer wereldkampioen. De lat der latten hangt nog altijd in het museum van Wembley, als een relikwie voor de eeuwigheid.

Een paar jaar geleden ging de Engelse tv-zender Sky met de modernste technologie op zoek naar ‘de waarheid’ en na het bestuderen van allerlei beelden en diepgravende analyses kwamen ze tot de conclusie dat de bal wel degelijk achter de lijn was geweest. Een theorie die in Duitsland vanzelfsprekend nooit is omarmd.

Volledig scherm Joachim Löw. © Daniel Karmann/dpa

Als we terugplooien naar de realiteit van nu, borrelt onder de laag van gespeelde zelfverzekerdheid wel degelijk de twijfel in beide kampen. Om nou te zeggen dat Engeland en Duitsland in de groepsfase een verpletterende indruk achter heb gelaten… Niet dus. In beide landen is er gedoe over de opstelling, in beide landen vinden al die critici dat de beste voetballers niet spelen. En in beide landen wordt een uitschakeling in de achtste finale als een totale blamage gezien, met als gevolg een nationale crisis. Maar uiteindelijk zal er toch één moeten sneuvelen vanavond.

Bild zou Bild niet zijn als ze de held van 1996 niet even een voorspelling laten doen. Möller stelt niet teleur als hij zegt ‘dat wij winnen na strafschoppen’. In het land waar ze ook niet vies zijn van tarten, zuigen en ophitsende spelletjes, zweren ze wraak na dit zoveelste staaltje stemmingmakerij van die verrekte Duitsers.