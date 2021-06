Internationale aandacht voor Oranje-fan die Oekraïne feliciteert met wereldgoal

Buitenland­se media onder de indruk van openingsdu­el Oranje

12:27 Buitenlandse media zijn te spreken over de openingswedstrijd van het Nederlands elftal op het EK. Oranje ging tijdens de wedstrijd in Amsterdam tegen Oekraïne lange tijd aan kop, maar moest in de eindfase toch nog hard werken om de uiteindelijke 3-2-overwinning veilig te stellen.