Italiaanse media over EK-favoriet: ‘Het was een lijdensweg voor Italië’

Het doelpunt van Kalajdzic (2-1) zorgde ervoor dat bij Italië de schrik erin zat tot het einde, schrijft sportkrant La Gazzetta dello Sport. ,,Maar Mancini wint dankzij zijn wissels en laat na een avond lijden en een worsteling Wembley met een overwinning. Beide zijn van onschatbare waarde en gaan verder dan een twaalfde zege op rij en het verbroken record van Pozzo (30 duels op rij ongeslagen). Maar tegen België of Portugal zal het beter moeten dan in Londen.”



De linkerflank kwam volgens de Italiaanse sportkrant niet tot zijn recht. De tandem Spinazzola-Insigne ‘had het verlangen, maar er was geen duidelijkheid’. Ook Verratti speelde niet zijn beste wedstrijd. ,,Soms lichtte hij op, maar te vaak verloor hij zichzelf door met scheidsrechter Taylor in discussie te gaan.”

Volledig scherm Stefan Lainer in duel met Lorenzo Insigne. © AFP

La Republicca over de 120 minuten van Italië: ,,Italië verraadde niet: zij leed, brieste en week uit. Maar uiteindelijk, na 120 minuten puur lijden, maakte Italië de favorietenrol waar tegen een hardnekkig Oostenrijk.” Het dagblad lichtte vooral de doelpunten van Chiesa en Pessina uit. ,Zij kregen het voor elkaar om de Oostenrijkse bunker binnen te dringen met fantastisch spel.”

Oostenrijk gaf tegenstand en maakte er een echte wedstrijd van. De mensen die daar op hoopten, kregen ook waar voor hun geld. ,,Deze groep is mentaal sterk en solide, maar tegen België of Frankrijk zal Italië geen favoriet meer zijn, maar het is veilig erop te wedden dat het land zijn ziel zal verkopen.”

Volledig scherm Matteo Passina vol vreugde na zijn 2-0. © AFP

,,Niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou zijn. We hebben degenen die het spel spelen en degenen die het spel kapot maken. Wij zijn groot, niet onbeheersbaar omdat wij onszelf altijd kunnen vernieuwen.” Hiermee opende Corriere della Sera de analyse na de winst op Oostenrijk.

Volgens de krant was het een mooi schouwspel doordat Italië het zo lastig had. ,,Oostenrijk bezorgde ons problemen, maar zonder echt gevaarlijk te worden. We hadden moeite met de opbouw en onszelf vrij te lopen, maar dat kwam vooral omdat er tien Oostenrijkers achter de bal stonden.” Hierdoor lukte het Berardi, Insigne, Verratti en Barella niet om te floreren.

Over het bereiken van de kwartfinale, want volgens het dagblad begint voor Mancini het echte werk nu pas: ,,Een terugkeer van Chiellini is nodig, het is essentieel om Spinazzola te laten staan en hem te beschermen zodat hij alleen de essentiële dingen doet. En Verratti en Barella moeten snel worden gezocht. Maar het is duidelijk: Italië loopt de toekomst tegemoet.”

Volledig scherm Roberto Mancini (midden) viert het bereiken van de kwartfinales met de technische staf. © EPA

