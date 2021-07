Italië en Spanje op het EK: van slachtpartij in de finale tot de revanche van Graziano Pellè

Op het EK 2008 was Spanje, dat uiteindelijk Europees kampioen werd, na penalty's te sterk voor Italië. Bij de Italianen misten Daniele de Rossi en Antonio Di Natale een strafschop. Vier jaar later kreeg Italië dé kans op revanche in de EK-finale (nadat beide landen elkaar in de groepsfase ook al hadden getroffen), maar daarin bleek Spanje oppermachtig. Net als in 2008 ging ook in 2012 de Europese titel naar Spanje door een 4-0 zege in de finale. David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres en Juan Mata scoorden namens Spanje. Alba is dit EK nog altijd van de partij, net als Sergio Busquets. Bij Italië waren Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci er ook in 2012 al bij.