Jarige Timber wil speciaal cadeau en bondscoach Rusland neemt Ronaldo op de hak

EK Podcast: ‘Nederland wordt de stuntploeg van het EK, maar gaan er heel luizig uit’

7:07 Het is de tweede wedstrijd van Nederland op EURO 2020. Oostenrijk is vanavond de tegenstander. En Oranje start met Matthijs de Ligt in de basis. Bovendien zit het toernooi inmiddels in de tweede ronde van groepswedstrijden. Dus schuiven de watchers aan voor een analyse van het toernooi en Oranje.