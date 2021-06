Jarmolenko heeft geen problemen met flesjes: ‘Heineken of Coca-Cola, bel me!’

Sinds Cristiano Ronaldo de flesjes Coca-Cola wegzette op de persconferentie en de boodschap ‘drink water’ de wereld in slingerde, zijn de drankjes op tafel bij de persconferentie gesprek van de dag. De UEFA voelde zich gisteren zelfs genoodzaakt een statement naar buiten te brengen. De Europese voetbalunie wijst alle teams erop dat ze contractuele verplichtingen hebben. ,,Het is een belangrijke kwestie omdat de inkomsten van de sponsors belangrijk zijn voor het toernooi en voor het Europese voetbal.”



Jarmolenko houdt zich in ieder geval aan zijn contractuele verplichtingen en doet daar zelfs nog een schepje bovenop. De aanvaller, die dit EK al twee keer het doel wist te vinden, greep tijdens de persconferentie naar de flesjes: ,,Ik heb Ronaldo eerder de Coca-Cola-flesjes weg zien zetten", zegt hij. ,,Ik zal de cola voor me zetten. En ook Heineken zet ik recht voor me neer. Jongens, neem contact met op", roept hij lachend verwijzend naar een mogelijke persoonlijke sponsordeal.



De UEFA heeft nog geen maatregelen genomen in ‘bottlegate’ en noemt eventuele sancties een zaak van de nationale bonden. Toernooidirecteur Martin Kallen is niet van plan om boetes uit te delen aan individuele spelers. ,,Maar er is wel over deze kwestie gecommuniceerd met de teams.”