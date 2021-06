Jeroen Blijlevens over Oranje: ‘Met mooi voetbal wordt Nederland geen Europees kampioen’

We hebben er zeven jaar op moeten wachten, maar Oranje doet weer mee aan een groot eindtoernooi. Staan bier en bitterballen klaar? En wordt het een succes voor het Nederlands elftal? Bekende Nederlanders delen hun EK-gevoel. In deze aflevering van ‘Even bellen met’: oud-wielrenner Jeroen Blijlevens.

Hoe is het met de Oranje-koorts bij jou?

Dat moet eigenlijk nog een beetje komen. Het is niet zo dat ze al hebben laten zien wat ze kunnen in de groepsfase. Het was niet bepaald een groep F qua tegenstand. Tsjechië is ook geen topland, maar dat wordt zeker niet makkelijk. Als je ziet wat Hongarije tegen Duitsland op de mat legt. Die hadden meer kans om te winnen dan de Duitsers vond ik.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zeg het maar, als een van de 17 miljoen bondscoaches, wat is de ideale opstelling voor het Nederlands elftal?

Mijn mening doet er eigenlijk niet toe. De bondscoach ziet die mannen elke dag op de training. Je hebt natuurlijk de grote discussie Malen of Weghorst. Het maakt mij niet zo veel uit. Het zou kunnen dat Weghorst de boel sloopt en dan Malen de kans krijgt na een uur spelen. Malen heeft ook bij PSV nog niet laten zien dat hij 90 minuten lang de grote man kan zijn, dus wat dat betreft is het een beetje lood om oud ijzer. Verder vind ik Gravenberch een geweldige speler, maar ik denk dat De Roon heel nuttig is. Hij wordt onderschat.

Volledig scherm De opstelling van Jeroen Blijlevens © DPG Media

Wie wordt onze uitblinker?

Ik hoop dat Frenkie de Jong de uitblinker wordt. Als hij uitblinkt, kan het hele elftal excelleren. Hij is de motor van het team in plaats van een individualist. Als hij super is, dan worden ook jongens als Memphis steeds beter en kan het hele elftal groeien.

Hoe en waar kijk je de wedstrijden in deze vreemde tijd?

Thuis lekker op het gemak met de kinderen. Wij wonen in België, dus we hebben eigenlijk twee kansen om het EK te pakken. Het is niet zo dat ik Nederland en België evenveel gun, maar als Nederland eruit ligt, kunnen we snel schakelen naar de Belgen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wie gaat het EK winnen?

Er is niet echt een elftal dat erbovenuit steekt op dit moment. Sommige ploegen laten af en toe leuke dingen zien. Duitsland was tegen Portugal super, maar daarna weer stukken minder. Italië heeft tot nu toe het meeste laten. zien. Daar staat echt een ploeg. Ze spelen niet Italiaans. Nederland speelt meer Italiaans dan Italië, maar het maakt niet uit hoe je het doet, als er maar een ploeg staat. We moeten straks tegen Tsjechië. Als zij als team spelen, krijg je het heel moeilijk. Ze moeten er zeker niet te makkelijk over denken. Frankrijk speelt ook niet mooi, maar die halen wel resultaten. Als je Europees kampioen wordt, maakt het allemaal niets uit. Met mooi voetbal wordt Nederland geen Europees kampioen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.