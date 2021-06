Kane en Sterling bezorgen Engeland kwartfinaleplaats op uitzinnig Wembley

Door Leon ten Voorde



Duitsland voegde zich door de nederlaag bij het imposante rijtje vertrekkers op dit EK. Portugal, Frankrijk en nu dus ook Duitsland: ze sneuvelden allemaal al in de achtste finales en hebben thuis wat uit te leggen. Door het verlies kwam er op Wembley na 15 jaar een einde aan het tijdperk van Joachim Löw. De Teamchef, die Duitsland in 2014 de wereldtitel bezorgde, slaagde er na enkele moeizame jaren niet in zijn afscheid van enige glans te voorzien. Na het debacle op het WK in Rusland, ging het nu ook weer mis voor de succesvolste natie van het continent. Het spel op dit EK was wisselvallig en flets. De eliminatie gebeurde in een stijl vol angst die Duitsland onder Löw juist had afgezworen.

Wembley ontplofte van vreugde na de uitschakeling van de aartsrivaal en niemand die na afloop nog repte over het tegenvallende niveau en strategie van de thuisploeg. Na de majestueuze ode aan het voetbal op maandag, draaide de beladen klassieker een dag later uit op een fikse teleurstelling voor de fijnproever. Het decor met veertigduizend fans op Wembley was prachtig, het voorspel als vanouds, maar in de praktijk kwam er van alle verwachtingen bitter weinig terecht. Engeland en Duitsland speelden om niet te verliezen. De angst regeerde. In dat opzicht werd het behoudende Engeland te ruim beloond.

De Engelse bondscoach Gareth Southgate had zich zelfs volledig aangepast en sneed daarbij zo’n beetje alle creativiteit uit zijn elftal. Het leverde een elftal vol krachtpatsers op. Zo waren er geen basisplaatsen voor Phil Foden, Mason Mount, Jack Grealish en Jadon Sancho. En dat zijn nou net de jongelingen die de hoop en het vernuft van het Engelse voetbal vertegenwoordigen. Wel mocht Harry Maguire opdraven als één van de drie centrale verdedigers. Engeland spiegelde daarmee het systeem van de opponent die al het hele toernooi 3-5-2 speelt. Daarvoor bleven er vooral spelers over die graag afbreken in plaats van stilisten die iets willen creëren. In totaal stonden er acht defensieve krachten binnen de lijnen. Het was bijna een belediging voor al dat prachtige talent dat de Engelsen voor het eerst sinds jaren weer eens op de been kunnen brengen.

Het was dus geen verrassing dat Engeland angstig begon, al zorgde Raheem Sterling met een schot van afstand wel voor het eerste gevaar. Die oprisping bezorgde de thuisploeg zowaar het vertrouwen ook eens wat vaker ten aanval te trekken. Maar als je zoveel obstakels in je eigen elftal bouwt, is het niet vreemd dat je nauwelijks kansen krijgt. De in eigen land zwaar bekritiseerde Harry Kane kwam op slag van rust voor het eerst in de buurt van de goal, maar Mats Hummels wist nog net redding te brengen voor de bezoekers. Even daarvoor mochten de Engelsen niet klagen dat scheidsrechter Danny Makkelie middenvelder Kalvin Phillips na een smerige overtreding op Toni Kroos liet ontsnappen met een gele kaart.

Duitsland bracht in de eerste helft ook te weinig, maar na iets meer dan een half uur spelen had Timo Werner de bezoekers wel op voorsprong moeten zetten. Maar de spits van Chelsea, die speelde voor Serge Gnabry, liet zien waarom ze hem in Londen na een jaartje Premier League vooral herinneren als een kansenmisser.

In de tweede helft bleven beide ploegen voorzichtig manoeuvreren, alsof elke vorm van risico fataal zou kunnen zijn. Het enige noemenswaardige lange tijd was een schot van Kai Havertz. Een kleine zeventig minuten was het duel onderweg toen het publiek de komst van Grealish hartstochtelijk begroette. Op datzelfde moment loste Gnabry de falende Werner af.

Enkele minuten na zijn komst was Grealish net als Kane een schakel in een vlekkeloze aanval, die opgezet en afgerond werd door Sterling: 1-0. Het was ook Sterling die tien minuten voor tijd Thomas Müller zomaar de vrije doortocht gaf, maar de vaak zo trefzekere vedette van Bayern München liet de opgelegde kans onbenut. Een paar minuten later brak Kane met zijn eerste treffer op het EK de ban. Nog belangrijker hij bezorgde Engeland ten koste van Duitsland een plek in de achtste finales. Dat doelpunt werd overigens voorbereid door Grealish, een speler die eerst niet nodig was in de minimalistische plannen van Engeland.

