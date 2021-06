Kane kop van Jut in Engelse kranten, Gilmour held van de Schotten

Na een vermakelijke ‘Battle of Britain’ stond er 0-0 op het scorebord. Een resultaat waar de Schotten op voorhand voor hadden getekend en waardoor ze zelfs zicht houden op de volgende fase van het toernooi, maar waar de Engelsen niet op hadden gerekend. ,,Vanuit het Schotse kamp werd gezegd dat Engeland zo arrogant zou zijn, maar de werkelijkheid is dat we in het veld nog niet half zo arrogant waren", zegt The Sun over het matige spel van de Engelsen. ,,Gareth Southgate werd in slaap gesust door een vals gevoel van onzekerheid doordat de Schotten de wedstrijd van hun leven beleefden. Eerst was Engeland angstig, toen paniekerig, slordig en daarna ernstig gehavend. Er was geen zelfvertrouwen.”

Ook spits Kane, die net als tegen Kroatië geen indruk maakte, kan de Engelse kranten beter niet lezen. ,,Engeland heeft een Kane-probleem", schrijft Daily Mail. ,,Het was de beste beslissing om hem in de 74ste minuut naar de kant te halen. De invloed van Kane op het spel was minimaal. Door Marcus Rashford in te brengen veranderde er ook weinig. Rashford maakte verre van een frisse en fitte indruk. Het had wellicht meer opgeleverd als een middenvelder naar de kant werd gehaald voor een aanvaller.”

In de Schotse Sun is de toon heel anders. Als Schotland wint van Kroatië plaatsen ze zich naar alle waarschijnlijkheid voor het eerst in de geschiedenis van het land voor de knockout-fase. Dat is vooral te danken aan Billy Gilmour, de twintigjarige middenvelder van Chelsea. ,,Bondscoach Steve Clarke beschikte over een team vol helden in deze ontmoeting met de oude vijand", schrijft The Sun. ,,Door deze prestatie heeft Clarke de Schotten hun trots weer teruggegeven. Dankzij Gilmour, die aantoonde dat hij geboren is om op dit niveau te schitteren.”



Engeland heeft overigens aan een gelijkspel tegen Tsjechië genoeg om zich direct te plaatsen voor de achtste finales.

Volledig scherm Billy Gilmour, helemaal rechts. © EPA

